ДТП с участием двух автомобилей произошло на юге Москвы

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Россия, Москва, Велозаводская улица, 5к4 Карта всех событий

На юге Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 30 мая.

— На Велозаводской улице в районе дома 5 корпус 4 ДТП с участием двух автомобилей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Движение в сторону центра и области осуществляется по одной полосе из двух.

Позже в пресс-службе добавили, что движение удалось восстановить.

До этого «Вечерней Москве» в пресс-службе ГИБДД по городу сообщили, что более 50 смертельных ДТП произошло по вине водителей без прав с начала текущего года. Причинами ДТП становились несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора и правил проезда пешеходного перехода, а также несоответствие скорости конкретным условиям.

Кроме того на минувшей неделе, с 23 по 29 мая, на столичных дорогах зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия. Отмечается, что зарегистрировано 56 случаев столкновений и столько же наездов на пешеходов.