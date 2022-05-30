Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

ДТП с участием двух автомобилей произошло на юге Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на юге Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Велозаводская улица, 5к4 Карта всех событий

На юге Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 30 мая.

— На Велозаводской улице в районе дома 5 корпус 4 ДТП с участием двух автомобилей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Движение в сторону центра и области осуществляется по одной полосе из двух.

Позже в пресс-службе добавили, что движение удалось восстановить.

До этого «Вечерней Москве» в пресс-службе ГИБДД по городу сообщили, что более 50 смертельных ДТП произошло по вине водителей без прав с начала текущего года. Причинами ДТП становились несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора и правил проезда пешеходного перехода, а также несоответствие скорости конкретным условиям.

Кроме того на минувшей неделе, с 23 по 29 мая, на столичных дорогах зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия. Отмечается, что зарегистрировано 56 случаев столкновений и столько же наездов на пешеходов.

Автомобили Аварии Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте