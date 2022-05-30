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Президент Франции Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Президент Франции Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе
Фото: flickr/european_parliament

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 30 мая, подтвердил в своем Twitter гибель журналиста французского телеканала BFMTV Фредерика Леклера Имхоффа в Донбассе.

— Я разделяю боль близких и коллег журналиста Фредерика Леклер-Имоффа. Я хочу выразить поддержку Франции тем, кто выполняет трудную информационную миссию в условиях военных действий, — отметил он.

При этом представители телеканала добавили, что 32-летний журналист работал в качестве телеоператора компании. Это было его второй поездкой в зону боевых действий для съемки репортажа. Согласно предоставленным данным, он погиб от разрыва снаряда, находясь в бронеавтомобиле, сообщает ТАСС.

Во вторник, 15 марта, оператор Fox News Пьер Закржевски скончался после того, как его автомобиль обстреляли под Киевом. Журналист Бенджамин Холл находился вместе с оператором и был ранен, уточнила она. Глава Fox News Media Сюзанна Скотт выразила глубочайшие соболезнования жене и семье Закржевски.

Помимо этого, в конце марта был ранен военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов из-за попадания снайперской пули.

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