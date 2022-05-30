Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Боевика украинского вооруженного формирования задержали в Крыму

Евгений Белоусов
Происшествия
Боевика украинского вооруженного формирования задержали в Крыму
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Боевик украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» был задержан в Крыму. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

— Задержан гражданин Украины 1989 года рождения, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ, — заявили в ведомстве.

Утоняется, что украинский боевик был задержан при пересечении границы с Украиной со стороны Херсонской области. Задержанный мужчина вступил в «Батальон» в 2016 году. Он проверял граждан и автотранспорт на границе с Крымом.

Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело за участие в незаконном формировании, передает РИА Новости.

До этого руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов рассказал о попытках украинских националистов, в том числе принимавших участие в боевых действиях в юго-восточной части Украины, попасть в Россию под видом беженцев. По его словам, сотрудники погранслужбы ФСБ совместно с представителями территориальных органов безопасности, а также подразделений Росгвардии выявили в потоке беженцев с Украины около 250 боевиков.

Крым ФСБ Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте