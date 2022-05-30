Боевика украинского вооруженного формирования задержали в Крыму

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Боевик украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» был задержан в Крыму. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

— Задержан гражданин Украины 1989 года рождения, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ, — заявили в ведомстве.

Утоняется, что украинский боевик был задержан при пересечении границы с Украиной со стороны Херсонской области. Задержанный мужчина вступил в «Батальон» в 2016 году. Он проверял граждан и автотранспорт на границе с Крымом.

Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело за участие в незаконном формировании, передает РИА Новости.

До этого руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов рассказал о попытках украинских националистов, в том числе принимавших участие в боевых действиях в юго-восточной части Украины, попасть в Россию под видом беженцев. По его словам, сотрудники погранслужбы ФСБ совместно с представителями территориальных органов безопасности, а также подразделений Росгвардии выявили в потоке беженцев с Украины около 250 боевиков.