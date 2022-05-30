Медведев пригрозил ударами «совсем не по Киеву» в случае обстрела городов РФ

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При атаке на российские города, РФ будет готова нанести удары по центрам принятия подобных решений. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— При атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо, — заметил он в своем Telegram-канале.

Так Медведев отреагировал на недавнее заявление президента США Джо Байдена об отсутствии намерения поставлять Киеву способные ударить по России ракеты.

Это высказывание американского лидера прозвучало на фоне публикаций о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок на Украину вооружений, которые способны наносить удары по территории России. По его словам, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя. Чтобы достичь этой цели, он продолжает поставлять на Украину вооружение.