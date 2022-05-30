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«Газпром экспорт» приостановит поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra 31 мая

Араз Салехов
Экономика
«Газпром экспорт» приостановит поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra 31 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нефтегазовая компания «Газпром экспорт» приостановит поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra во вторник, 31 мая, из-за неоплаты ресурса в рублях за апрель текущего года. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила пресс-служба компании.

— По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от GasTerra платеж за поставки газа в апреле, — цитирует сообщение ТАСС.

В связи с этим российская компания уведомила GasTerra о приостановке поставок газа с 31 мая и до момента осуществления оплаты в рублях.

Нидерландская компания Gasterra отказалась платить за поставляемый в страну российский газ в рублях. Такое решение, как уточняется, было принято из-за нежелания Gasterra способствовать обходу антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Кроме того, оплата в рублях будет представлять определенные финансовые риски, на которые компания не готова идти.

В понедельник, 30 мая, ведущая датская энергетическая компания Ørsted отказалась оплачивать российский газ в рублях, несмотря на крайний срок оплаты 31 мая.

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