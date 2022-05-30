Медведев предложил упростить въезд в Россию выступающим в ФРГ против собственных властей

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Российским властям стоит ввести льготы на въезд в страну для немцев, недовольных своим правительством. Такое мнение высказал в понедельник, 30 мая, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Стоит подумать о льготном въезде в Россию для всех, кто активно выступает в Германии (и не только) против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и компании) и подобных европейских деятелей, — заявил он.

Так зампредседателя отреагировал на решение Германии упростить въезд в страну для критикующих специальную военную операцию на Украине россиян. Он также добавил, что подобные люди должны покинуть Россию и не возвращаться под страхом уголовного преследования, написал он в своем Telegram-канале.

В этот же день Медведев заявил, что при атаке на российские города РФ будет готова нанести удары по центрам принятия подобных решений. Он подчеркнул, что такие центры находятся «совсем не в Киеве».

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну. Он отметил, что западная сторона надолго «отменила Россию». Глава МИД также уточнил, что во многих западных странах появилась «бытовая русофобия», которая поддерживается правительством.