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Порядка 77 процентов российских бизнесменов адаптировались к работе в условиях санкций

Егор Провоторов
Экономика
Порядка 77 процентов российских бизнесменов адаптировались к работе в условиях санкций
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 77 процентов отечественных предпринимателей смогли адаптироваться к работе в условиях санкционного давления из-за рубежа или надеются это сделать. Об этом сказано в материалах мониторинга текущего состояния предпринимательства. проведенного институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Исследование проводилось с 17 по 21 мая среди владельцев и руководителей шести тысяч организаций из всех 85 субъектов Российской Федерации, пишет ТАСС.

— Мониторинг показал, что 86,8 процента опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций. По их словам, 77,4 процента адаптировались или надеются это сделать, а 11,7 процента этого сделать не сумели и останавливают бизнес - полностью или частично, — говорится в материалах мониторинга.

Самой значимой проблемой предприниматели назвали спад спроса, после этого следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочки поставок и сложности доставки импортной продукции.

Организаторы исследования подчеркнули, что ситуация в бизнесе большинством предпринимателей оценивается негативно. Лишь 10,4 процента респондентов заявили, что их бизнес стабилен и продолжает расти.

В 2022 году объем инвестиций в объекты столичной коммерческой недвижимости и площадки под строительство вырос в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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