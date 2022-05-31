The Times: Миллионы британцев могут оказаться без электричества

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Миллионам жителей Великобритании грозят отключения электроэнергии и дефицит газа в случае дальнейшего сокращения поставок энергоносителей из России, пишет в понедельник, 30 мая, британская газета The Times.

Власти островного государства, по информации журналистов, приготовили «худший сценарий», а вместе с тем и меры реагирования на него. По этому сценарию, шесть миллионов британских домовладений столкнутся с нормированием подачи электричества. Отключение электроэнергии будет производиться в будние дни в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 16 до 21 по местному времени, сказано в материале.

Подобная мера, как отмечают обозреватели, может привести к росту цен на энергоносители и снижению прогнозируемого ВВП в ближайшие несколько лет, передает РИА Новости со ссылкой на британских коллег.

Помимо этого, не исключается введение ограничительных мер на промышленное использование газа, в том числе и на газовых электростанциях.

Накануне этот же британский таблоид сообщал, что Великобритания и Соединенные Штаты ведут поиски альтернативы системе навигации GPS, поскольку Россия якобы может нарушить работу спутников, которые обеспечивают ее функционирование.