В Минтруде РФ рассказали, кому теперь будут выдавать молоко за вредность

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российское Министерство труда утвердило перечень вредных факторов на производстве, при которых сотрудникам будет выдаваться бесплатное молоко и иные равноценные продукты. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 30 мая.

Из проекта следует, что в перечень вредных производственных факторов вошли: химический (металлы, неорганические соединения), биологический (микроорганизмы-продуценты), а также физический (ионизирующее излучение) факторы.

В документе говорится, что раздача и употребление молочной продукции будет происходить в столовых, буфетах, а также иных местах, которые обязаны соответствовать санитарным нормам. Помимо этого, вне зависимости от длительности смены сотрудника. норма бесплатной выдачи молока обязана составлять пол-литра.

В законную силу вышеуказанный документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, вступит с 1 сентября нынешнего года и будет действовать на протяжении ближайших шести лет.

В конце апреля москвичам рассказали о внедрении экологических технологий на городских предприятиях.