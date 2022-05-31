В Комитете начальников штабов ВС США рассказали о сценариях окончания кризиса на Украине

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Итоговое урегулирование ситуации на Украине в рамках переговорного процесса между сторонами могло бы стать логичным выбором в сложившейся ситуации. Такое мнение в понедельник, 30 мая, выразил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли.

При этом американский военный чиновник в интервью местному телеканалу Fox News подчеркнул, что обе стороны обязаны прийти к подобному выбору в пользу переговоров самостоятельно.

По мнению руководителя КНШ, иными исходами ситуации на Украине могли бы стать либо решительная победа одной из сторон, или же патовая ситуация, которая вынудит стороны пойти навстречу друг другу. При этом Милли заявил, что в Пентагоне на данный момент не могут предсказать, чем закончится конфликт на Украине, пишет ТАСС.

В минувшую пятницу, 27 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российской стороной противоречат тому факту, что переговорный процесс был заморожен по инициативе Киева.