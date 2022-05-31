Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В Комитете начальников штабов ВС США рассказали о сценариях окончания кризиса на Украине

Егор Провоторов
В мире
В Комитете начальников штабов ВС США рассказали о сценариях окончания кризиса на Украине
Фото: defense.gov

Итоговое урегулирование ситуации на Украине в рамках переговорного процесса между сторонами могло бы стать логичным выбором в сложившейся ситуации. Такое мнение в понедельник, 30 мая, выразил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли.

При этом американский военный чиновник в интервью местному телеканалу Fox News подчеркнул, что обе стороны обязаны прийти к подобному выбору в пользу переговоров самостоятельно.

По мнению руководителя КНШ, иными исходами ситуации на Украине могли бы стать либо решительная победа одной из сторон, или же патовая ситуация, которая вынудит стороны пойти навстречу друг другу. При этом Милли заявил, что в Пентагоне на данный момент не могут предсказать, чем закончится конфликт на Украине, пишет ТАСС.

В минувшую пятницу, 27 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российской стороной противоречат тому факту, что переговорный процесс был заморожен по инициативе Киева.

Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте