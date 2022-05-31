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Мошенники с ответами на ЕГЭ обманули около 1,5 миллиона человек в Telegram

Полина Долганова
Общество
Мошенники с ответами на ЕГЭ обманули около 1,5 миллиона человек в Telegram
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В мессенджере Telegram в преддверии ОГЭ и ЕГЭ было создано около 30 крупных мошеннических каналов, владельцы которых предлагали школьникам приобрести ответы на экзамены. В общей сложности на эти каналы подписались более 1,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные платформы «Тинькофф Защита».

Уточняется, что мошенники просили за ответы от одной до двух тысяч рублей.

По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, Telegram стал популярен среди аферистов, так как платформа пока не может оперативно блокировать нелегальные каналы.

— Раньше популярностью у мошенников пользовались другие крупные соцсети. Но они уже давно и успешно работают над модерацией контента, — рассказал специалист.

Владельцы мошеннических каналов сначала убеждают школьников приобрести у них ответы на экзамены, показывая положительные отзывы прошлых лет, затем получают от своих жертв деньги и перестают выходить на связь.

Как рассказал вице-президент и руководитель Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Алексей Бакланов, аферисты могли заработать на такой схеме несколько десятков миллионов рублей, передает газета «Известия».

Недавно преподаватель кафедры педагогической психологии имени профессора Гуружапова Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Адаскина заявила, что после сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не стоит сравнивать ответы с теми, что получились у одноклассников, поскольку подобное обсуждение лишь повышает уровень тревожности.

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