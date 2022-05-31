На «Азовстали» нашли помещения, где мог располагаться штаб роты боевиков

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Российские следователи осмотрели место, где мог располагаться штаб одной из рот украинских националистов, которые скрывались на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом стало известно во вторник, 31 мая.

Штаб боевиков располагался в одном из бомбоубежищ предприятия. Следователи проверили около пяти помещений, в которых скрывался личный состав и офицеры. Также там были найдены химические препараты и шприц.

Правоохранители также проверили тоннели, по которым националисты перемещались по территории «Азовстали», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что российские следователи обнаружили на комбинате иностранное оружие и места, где уничтожалась форма националистов. Представители ведомства осмотрели разгромленные позиции радикалов, места расположения подразделений националистического полка «Азов», а также производственные и административные площади предприятия «Азовсталь».

20 мая глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего за период с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, которые были заблокированы на территории завода.