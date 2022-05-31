Москвичи выберут самые эффектные снимки преобразившихся мест столицы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за самые эффектные снимки преобразившихся мест столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 31 мая.

— Участникам голосования в проекте «Активный гражданин» предложат на выбор 20 фотографий городских пространств, которые благоустроили и сделали комфортнее благодаря решениям москвичей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что съемки проводились фотографами-любителями в 27 локациях.

Голосование пройдет с 30 мая по 9 июня. Москвичам предстоит выбрать восемь лучших кадров. Итоги будут подведены в середине июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в «Активном гражданине» стартовало голосование за название площади в центре Москвы. Жители столицы выберут имя для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

13 мая в проекте «Активный гражданин» появилась новая рубрика «Большая викторина». В ней два раза в месяц будут проводиться конкурсы.