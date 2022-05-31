Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Москвичи выберут самые эффектные снимки преобразившихся мест столицы

Александр Афонин
Город
Москвичи выберут самые эффектные снимки преобразившихся мест столицы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за самые эффектные снимки преобразившихся мест столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 31 мая.

— Участникам голосования в проекте «Активный гражданин» предложат на выбор 20 фотографий городских пространств, которые благоустроили и сделали комфортнее благодаря решениям москвичей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что съемки проводились фотографами-любителями в 27 локациях.

Голосование пройдет с 30 мая по 9 июня. Москвичам предстоит выбрать восемь лучших кадров. Итоги будут подведены в середине июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в «Активном гражданине» стартовало голосование за название площади в центре Москвы. Жители столицы выберут имя для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

13 мая в проекте «Активный гражданин» появилась новая рубрика «Большая викторина». В ней два раза в месяц будут проводиться конкурсы.

Фотография Активный Гражданин Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте