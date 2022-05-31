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Пушилин анонсировал создание торгового флота ДНР

Полина Долганова
В мире
Пушилин анонсировал создание торгового флота ДНР
Фото: glava-lnr.info

Некоторые корабли в мариупольском порту перейдут в юрисдикцию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 31 мая, сообщил ее глава Денис Пушилин.

По его словам, республика будет иметь свой торговый флот.

Пушилин добавил, что ему также известно, какие флаги будут подняты над судами.

Глава ДНР отметил, что до конца июня в порту восстановят водо- и электроснабжение, передает газета «Известия».

28 мая в освобожденный порт Мариуполя прибыло первое судно. Оно перевезет груз металла в Ростов-на-Дону.

24 мая Минобороны России сообщило, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск полностью разминировали порт в Мариуполе. Всего в ходе работ было обследовано 134 сооружения. Обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения. В этот же день глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об открытии гуманитарного коридора в направлении Черного моря из порта. По нему город должны были покинуть запертые там суда иностранных государств.

Денис Пушилин ДНР Порты
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