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Народный календарь. Чего нельзя делать 1 июня, чтобы уберечься от голода и нищеты

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать 1 июня, чтобы уберечься от голода и нищеты
Фото: Unsplash

Сегодня Русская православная церковь вспоминает святого князя московского Димитрия Донского. В народном календаре день известен как Иван Долгий.

В этот день запрещается давать кому-либо в долг хлеб и соль, также нельзя их просить у других. Если ослушаться запрета, то наступят голод и нищета.

В этот день запрещается причинять вред любым растениям, говорят, что сегодня они находятся под защитой преподобного Иоанна, который может покарать за плохое отношение к растениям в этот день. Иоанн может наслать на плохих людей большие беды, а также устроить нелегкую жизнь их семье.

Приметы запрещают в этот день отправляться на прогулку под зонтом в дождь, говорят, что осадки, выпавшие в этот день, это первый подарок лета, если его не принять, то лето будет обидчивым и нашлет на людей плохую погоду. В этот день рекомендуется переждать дождь, либо же, если есть необходимость отправиться на прогулку, позволить хотя бы нескольким каплям упасть на свое тело. Так вы сможете отблагодарить лето за погоду, которое оно приносит со своим наступлением.

Приметы погоды:

Если в первые дни июня идет дождь, то весь месяц будет сухой.

Сей овес, когда лист дуба развернется в заячье ухо.

Вороны клювами в одну сторону садятся — к сильному ветру.

Цветы сильно пахнут — к дождю.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 1 июня, чтобы уберечься от голода и нищеты

Именины отмечают: Матвей, Александр, Анастасия, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Игнатий, Корнилий, Максим, Митрофан, Михаил, Павел, Сергей.

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