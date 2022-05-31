Экономист назвал необходимым отказ от оплаты проезда наличными в Московской области

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Подмосковье намерены отменить продажу билетов за наличные в салоне общественного транспорта — законопроект об этом рассмотрят на заседании Мособлдумы 2 июня. По мнению заслуженного экономиста России, бывшего главного бухгалтера компании «Камаз» Евгения Гольдфайна, процесс отказа от наличных — нормальное и своевременное явление.

Он отметил, что поддерживает подобную инициативу, так как водители транспорта не будут отвлекаться на расчеты, сообщает ФАН.

По словам эксперта, большинство россиян за последние годы уже привыкли к безналичному расчету, поэтому противников нововведения будет не так много.

Как отметил Гольдфайн, примерно через полгода или год произойдет успешный переход на полный безналичный расчет в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Накануне стало известно, что оплату проезда наличными в салоне общественного транспорта планируют отменить в Московской области. Как объяснил глава Мособлдумы Игорь Брынцалов, в последние годы анализ работы общественного транспорта показал, что водители отсчитывают сдачу во время движения, при этом оплата наличными увеличивает время на посадку пассажиров, передает РИАМО.

Ежедневно общественным транспортом в Подмосковье пользуются около двух миллионов человек. Пассажирам напомнили о правилах поведения в общественном месте.