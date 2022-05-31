Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Стилист назвала самые модные образы для выпускников в 2022 году

Ирина Игнатенко
Общество
Стилист назвала самые модные образы для выпускников в 2022 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стилист Виктория Воронцова рассказала, какие наряды стоит выбрать в этом году на выпускной.

— Стандартно стоит обратить внимание на классические платья-комбинации, которые потом будут служить не только на выпускной. Можно еще посмотреть такое воздушное платье, знаете, как с воланами, небольшое декольте, что-то такое струящееся, легкое. При этом платье потом можно использовать летом со шлепками, с кедами, с джинсовой курткой, — отметила она в комментарии «Невским новостям».

Также стоит обратить внимание на сочетание юбки с топом или кроп-топом. Дополнить образ можно при помощи пиджака.

Она также предложила в качестве варианта брючный костюм, который дополнит блуза или корсет.

Что касается юношей, то они могут выбрать джинсы с классической обувью или кедами. Если же выбрать брюки, их образ можно разбавить футболкой с дерзким принтом.

«Вечерняя Москва» узнала у генерального директора компании по организации выпускных Натальи Якобсон, какие тренды на выпускные в этом году и в какую сумму обойдется прощание со школой.

Одежда общегородской выпускной стилисты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте