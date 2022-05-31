Стилист назвала самые модные образы для выпускников в 2022 году

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Стилист Виктория Воронцова рассказала, какие наряды стоит выбрать в этом году на выпускной.

— Стандартно стоит обратить внимание на классические платья-комбинации, которые потом будут служить не только на выпускной. Можно еще посмотреть такое воздушное платье, знаете, как с воланами, небольшое декольте, что-то такое струящееся, легкое. При этом платье потом можно использовать летом со шлепками, с кедами, с джинсовой курткой, — отметила она в комментарии «Невским новостям».

Также стоит обратить внимание на сочетание юбки с топом или кроп-топом. Дополнить образ можно при помощи пиджака.

Она также предложила в качестве варианта брючный костюм, который дополнит блуза или корсет.

Что касается юношей, то они могут выбрать джинсы с классической обувью или кедами. Если же выбрать брюки, их образ можно разбавить футболкой с дерзким принтом.

«Вечерняя Москва» узнала у генерального директора компании по организации выпускных Натальи Якобсон, какие тренды на выпускные в этом году и в какую сумму обойдется прощание со школой.