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Первые пять губернаторских детских площадок откроют в Подмосковье 1 июня

Ирина Игнатенко
Общество
Первые пять губернаторских детских площадок откроют в Подмосковье 1 июня
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Первые пять губернаторских площадок торжественно откроют в Московской области в День защиты детей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, всего в этом году по программе планируется установить 208 площадок — это современные большие игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров. Размер игровых площадок будет зависеть от размера общей придомовой территории.

— К 1 июня откроем первые пять, в соответствии с графиком производства работ до конца августа будут установлены все площадки, — заявил Хайкин.

Первые площадки откроют на Центральных улицах в Корыстове и Новоселках под Каширой, на улице Жуковского в Луховицах, в деревнях Сутоки и Душоново под Щелково.

Губернаторская программа по установке игровых площадок в регионе стартовала в 2013 году. За прошедшие годы было установлено свыше 1,2 тысячи комплексов.

Локальный рекреационный центр «Детский автогородок» появится на окраине парка «Битцевский лес». На территории площадки будут проводиться мероприятия по профилактике детских травм на дороге.

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