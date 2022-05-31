В России выявили 3526 случаев коронавируса за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 88 граждан, еще 2536 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 5486 человек.

До этого глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в стране не стоит ожидать появления новой мощной волны коронавируса. Однако она отметила, что вирус мутирует и может вернуться.

Вслед за пандемией коронавируса мир всколыхнули новости о росте заболеваемости оспой обезьян. Могут ли эти два вируса объединиться и грозит ли планете новая эпидемия, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали ведущие медицинские эксперты.