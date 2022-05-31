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Пушилин заявил об обнаружении еще нескольких украинских боевиков на «Азовстали»

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил об обнаружении еще нескольких украинских боевиков на «Азовстали»
Фото: shutterstock

На территории завода «Азовсталь» были обнаружены еще несколько украинских боевиков. Об этом во вторник, 31 мая, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, три–четыре человека, — цитирует его РИА Новости.

До этого сообщалось, что российские следователи осмотрели место, где мог располагаться штаб одной из рот украинских националистов на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Эксперты проверили около пяти помещений, в которых скрывались личный состав и офицеры.

20 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

Всего, по данным ведомства, за период с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, которые были заблокированы на территории завода.

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