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Диетолог перечислила правила, которые помогут сохранить здоровье сердца и сосудов

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог перечислила правила, которые помогут сохранить здоровье сердца и сосудов
Фото: Depositphotos

Для правильной работы сердечно-сосудистой системы организма необходимо тщательно следить за питанием и физической активностью. Об этом сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль. Специалист рассказала о правилах, которые помогут сохранить здоровье.

Самое большое влияние на работу сердечно-сосудистой системы оказывает питание и нехватка физической активности.

— Когда человек ведет сидячий образ жизни, происходит застой жидкости в тазу. Могут растягиваться сосуды, повышаться давление. В таком организме сердечно-сосудистая система работает в разы хуже, — отметила она в комментарии Nation news.

Специалист посоветовала делать утреннюю зарядку, перерывы на короткие прогулки во время сидячей работы.

Что касается питания, то необходимо исключить продукты с содержанием трансжиров, такие как фастфуд и полуфабрикаты. Качество сосудов ухудшается из-за большого количества промышленного питания в рационе. Также диетолог посоветовала исключить из рациона сладости и отдать предпочтение ягодам и фруктам.

Сода оказывает положительное влияние на иммунитет и обеспечивает защиту от развития аутоиммунных заболеваний. О целебных свойствах пищевой добавки рассказала врач-диетолог Маргарита Сухарева.

Правильное питание рацион физические нагрузки
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