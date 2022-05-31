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«Они нас всех ненавидят»: Медведев объяснил, против кого на самом деле направлены санкции

Александр Афонин
В мире
«Они нас всех ненавидят»: Медведев объяснил, против кого на самом деле направлены санкции
Фото: er.ru

Западные санкции направлены против народа России. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 31 мая.

— Вывод напрашивается отвратительный: эти санкции направлены именно против народа России, — сказал он.

Медведев добавил, что арест активов Центрального банка России преследует цель ударить по российской экономике. Подобные действия связаны с желанием увеличить инфляцию и цены в магазинах, что приведет к снижению уровня жизни населения.

По словам зампреда, введение эмбарго на российские нефть и газ направлены на уменьшение доходов государства. Вследствие этого ожидается увеличение налогов для граждан.

— Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре, — заключил Медведев в своем Telegram-канале.

Накануне Дмитрий Медведев предложил ввести льготы на въезд в страну для немцев, недовольных своим правительством. Так зампредседателя отреагировал на решение Германии упростить въезд в страну для критикующих специальную военную операцию на Украине россиян.

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