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Более 800 москвичей посетили первые офлайн-тренировки проекта «Спортивные выходные»

Антон Махов
Город
Более 800 москвичей посетили первые офлайн-тренировки проекта «Спортивные выходные»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, парк Ходынское поле Карта всех событий

Более 800 жителей Москвы посетили первые живые тренировки нового сезона проекта центров госуслуг и Департамента спорта города Москвы «Спортивные выходные». Об этом во вторник, 31 мая, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Первые тренировки провели в 20 живописных местах Москвы 28 и 29 мая. Здесь работают профессиональные тренеры. Выбрать подходящую локацию для занятий можно с помощью интерактивной карты. Наибольшее число людей занимались в парках «Ходынское поле», ВДНХ, Парке 850-летия Москвы, Лианозовском парке и музее-заповеднике «Царицыно».

Для любителей онлайн-тренировок на канале проекта проводят утренние зарядки, а по выходным в полдень организуют онлайн-мастер-классы.

В последнее воскресенье каждого месяца проводят вечерние медитации, они начинаются в 20:00. Также сообщают, что трансляции сохраняются на сайте. Их можно пересмотреть в любое удобное время.

Посмотреть расписание и записаться на тренировку можно на сайте проекта и во всех центрах госуслуг, также сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

В конце мая 3245 москвичей старшего возраста — участников проекта «Московское долголетие» отпраздновали Всемирный день скандинавской ходьбы и прошли дистанцию 2,5 километра. Этот массовый заход был организован на 11 площадках в 11 округах Москвы, результат попал в Книгу рекордов.

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