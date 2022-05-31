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Москвичам рассказали, что приготовили НКО к фестивалю «Рыбная неделя»

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, что приготовили НКО к фестивалю «Рыбная неделя»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице проходит гастрономический фестиваль «Рыбная неделя в Москве». В этом году в нем приняли участие столичные некоммерческие организации (НКО). Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе фестиваля.

— Ни одно крупное городское событие Москвы не обходится без участия НКО. В рамках работы фестиваля у москвичей есть возможность познакомиться с работой некоммерческих организаций и благотворительных фондов столицы, — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Программы НКО для москвичей будут работать во всех округах города. Гости фестиваля смогут принять участие в курсе подготовки к сплаву по реке, квесте «Море выборов».

Помимо этого, будет организован ряд мастер-классов. Например, москвичи попробуют себя в роли волонтеров, а их дети научатся делать сережки в морском стиле.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе открылся самый крупный рыбный рынок на фестивале «Рыбная неделя». Он расположился на переходе от Манежной к площади Революции.

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