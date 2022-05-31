Собянин объявил об упрощении подачи путевки в санатории

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Правительство столицы упростило форму заявления и сократило количество документов для подачи заявки в санатории. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С июня подать заявку на льготную путевку в санаторий будет проще. Мы упростили форму заявления и сократили количество документов, — сказал он.

Глава города уточнил, что одним из обязательных документов останется медицинская справка № 070/у. Москвичи могут получить ее в поликлинике.

По словам мэра столицы, в планах города обеспечить путевками более 245 тысяч москвичей. Особое внимание будет выделено ветеранам войны и труда, инвалидам, пенсионерам и так далее, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в Москве повысили минимальную заработную плату горожан на 10 процентов. С 1 июня этого года она составит 23 508 рублей в месяц.

Помимо этого, мэр Москвы рассказал об увеличении количества самозанятых жителей города. По его словам, отметка достигла миллиона человек. Глава города добавил, что столица стала участником федерального эксперимента по внедрению специального налога на профессиональный доход.