Робот поможет в поиске нежилой недвижимости в столице

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В столице начал работу телеграм-бот «Нежилой фонд Москвы». Он поможет узнать, принадлежит ли тот или иной объект городу. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— В Департамент городского имущества постоянно поступают запросы от граждан и организаций с просьбами предоставить информацию о принадлежности того или иного объекта городу. Ежегодно в бумажном и электронном виде москвичи направляют свыше 350 таких вопросов, — сказал он.

Отмечается, что чат-бот поможет в считанные минуты узнать адрес, метраж, номер городского объекта в Едином государственном реестре недвижимости и принадлежит ли объект городу.

Помимо этого, функционал разработки позволяет дать рекомендации, в какие ведомства лучше обратиться, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что предприниматели записались более 200 тысяч раз на осмотр объектов торгов через Инвестиционный портал столицы. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что сервис направлен на облегчение ведения деятельности бизнесменов в столице.