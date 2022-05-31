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Движение транспорта на улице Юных Ленинцев перекрыто из-за прорыва трубы

Елена Самойлова
Происшествия
Движение транспорта на улице Юных Ленинцев перекрыто из-за прорыва трубы
Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

На улице Юных Ленинцев прорвало трубу горячего водоснабжения. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Уточняется, что авария произошла в районе дома 44. Движение перекрыто от дома 47 до Волжского бульвара по обоим направлениям.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

В Госавтоинспекции предупредили, что место происшествия следует объезжать по Волгоградскому проспекту.

На месте работали оперативные службы города, а сотрудники ГАИ обеспечивали безопасность. Позже появилась информация, что движение на данном участке полностью восстановлено.

До этого сообщалось, что в результате ДТП на Дмитровском шоссе погиб пешеход.

Транспорт ГИБДД прорыв трубы
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