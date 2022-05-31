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Политолог назвал страны, которые не согласятся на оплату газа в рублях

Игорь Синельников
Антон Махов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Политолог назвал страны, которые не согласятся на оплату газа в рублях
Фото: shutterstock

Некоторые страны не согласны платить за российский газ рублями, так как это противоречит их политическим интересам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, в первую очередь речь идет об Англии, а также о странах Бенилюкса (союз, в который входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург — прим. «ВМ»).

— Бенилюкс как самая проамериканская часть сильнее всех держится. Англичане, естественно, не будут платить. Для них это история политическая: они, как и американцы, уверены, что санкции нас убьют и мы рухнем. Поляки, прибалты, чехи точно платить не будут. Румыны — не знаю, но они так мечтают присоединить Молдавию, что ради этого могут потерпеть и без газа. Для них это, как и для поляков, вопрос политический, — рассказал Журавлев.

Отказаться от российского газа относительно безболезненно, по мнению политолога, могут только небольшие государства, в которые можно доставить газ при помощи танкеров. Например, страны Прибалтики. Именно поэтому многие крупные страны сначала отказались платить в рублях, но потом передумали.

Политолог отметил, что изначально страны Европы отказались платить в рублях, так как хотели сохранить выгоду.

Журавлев также перечислил страны, которые уже согласились на оплату газа в рублях.

А эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «ВМ» объяснил, почему эмбарго ЕС на нефть не повлияет на доходы России.

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