Эксперты рынка объяснили значительный рост числа самозанятых в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Предоставление москвичам максимально широких возможностей для самореализации позволило увеличить число самозанятых в городе. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал управляющий партнер агентства Intenty Арам Тер-Газарян.

— За последние годы чиновники сумели органично соединить возможности городской инфраструктуры с запросами сотен тысяч москвичей. Как результат, в городе создана комфортная среда для профессионального развития любого специалиста. Многочисленные пространства для выставок, ярмарок, коворкинги, конференции и семинары убедили жителей города в том, что работать с официальным статусом самозанятого прибыльнее, чем оставаться в «серой зоне», — рассказал он.

При этом эксперт отметил важную роль работодателей, которые захотели воспользоваться возможностью сокращения налоговых выплат, приглашая самозанятых специалистов. Президент МТПП Владимир Платонов в свою очередь заявил, что Москва стала одним из первых регионов, где специальный налоговый режим для самозанятых отрабатывался поначалу в порядке эксперимента и показал высокую эффективность этого нововведения.

— Город активно помогал развитию этого института, опираясь на предоставленные государством права и используя свои возможности. Легкость оформления статуса через специальное приложение, специальный налоговый режим, допуск самозанятых к торгам по госзакупкам на портале поставщиков наравне с представителями малого и среднего бизнеса (с сохранением льгот), возможность арендовать у города помещения по льготной цене или получить бесплатное место в коворкинге, пройти обучение, сфокусированное именно на преподавании основ предпринимательской деятельности самозанятым — все это стало причинами взрывного роста количества самозанятых в Москве и резкого уменьшения «серой» зоны городской экономики, — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа самозанятых в городе. По его словам, в столице число самозанятых превысило один миллион человек.