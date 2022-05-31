Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Две новые соединительные ветки появились в депо «Замоскворецкое»

Араз Салехов
Город
Две новые соединительные ветки появились в депо «Замоскворецкое»
Фото: Telegram-канал Московский метрополитен
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 93 Карта всех событий

Две новые соединительные ветки появились в депо «Замоскворецкое». Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

— В депо «Замоскворецкое» сделали две новые соединительные ветки — сегодня первый поезд выехал по одной из них на Большую кольцевую линию (БКЛ), — говорится в сообщении.

Специалисты пояснили, что подобное нововведение позволит ускорить заезд в депо и выезд на смену поездов через любой путь БКЛ, не меняя при этом направление. До его полного запуска две старые ветки реконструируют, сообщает Telegram-канал «Московский метрополитен».

В среду, 25 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о подготовке к запуску новой соединительной ветки в электродепо «Замоскворецкое». Для интеграции новой соединительной ветки между ме­тро и электродепо «Замоскворецкое» были врезаны пять стрелочных переводов.

Помимо этого, общестроительная готовность электродепо «Южное» в столичном районе Братеево составляет 21 процент. Заммэра добавил, что на объекте ведутся земляные и монолитные работы, а также монтаж металлоконструкций и трубопроводов.

Строительство Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте