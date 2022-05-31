Фото: Telegram-канал Московский метрополитен

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Две новые соединительные ветки появились в депо «Замоскворецкое». Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

— В депо «Замоскворецкое» сделали две новые соединительные ветки — сегодня первый поезд выехал по одной из них на Большую кольцевую линию (БКЛ), — говорится в сообщении.

Специалисты пояснили, что подобное нововведение позволит ускорить заезд в депо и выезд на смену поездов через любой путь БКЛ, не меняя при этом направление. До его полного запуска две старые ветки реконструируют, сообщает Telegram-канал «Московский метрополитен».

В среду, 25 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о подготовке к запуску новой соединительной ветки в электродепо «Замоскворецкое». Для интеграции новой соединительной ветки между ме­тро и электродепо «Замоскворецкое» были врезаны пять стрелочных переводов.

Помимо этого, общестроительная готовность электродепо «Южное» в столичном районе Братеево составляет 21 процент. Заммэра добавил, что на объекте ведутся земляные и монолитные работы, а также монтаж металлоконструкций и трубопроводов.