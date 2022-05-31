«Газпром экспорт» с 1 июня приостановит поставки газа Shell и датской Ørsted

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«Газпром экспорт» 1 июня приостановит поставки газа ведущей энергетической компании Дании Ørsted. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от Ørsted платеж за поставки газа в апреле, — заявили в пресс-службе.

Из-за этого Газпром уведомил датскую компанию, что поставки газа будут прекращены с 1 июня. В свою очередь Ørsted сообщила Газпрому, что не намерена осуществлять оплату газа в рублях, передает ТАСС.

До этого нидерландская компания GasTerra отказалась платить за поставляемый в страну российский газ в рублях. Такое решение, как уточняется, было принято из-за нежелания GasTerra способствовать обходу антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Российский лидер отметил, что государства Запада теперь должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.