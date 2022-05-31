Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Газпром экспорт» с 1 июня приостановит поставки газа Shell и датской Ørsted

Евгений Белоусов
В мире
«Газпром экспорт» с 1 июня приостановит поставки газа Shell и датской Ørsted
Фото: shutterstock

«Газпром экспорт» 1 июня приостановит поставки газа ведущей энергетической компании Дании Ørsted. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от Ørsted платеж за поставки газа в апреле, — заявили в пресс-службе.

Из-за этого Газпром уведомил датскую компанию, что поставки газа будут прекращены с 1 июня. В свою очередь Ørsted сообщила Газпрому, что не намерена осуществлять оплату газа в рублях, передает ТАСС.

До этого нидерландская компания GasTerra отказалась платить за поставляемый в страну российский газ в рублях. Такое решение, как уточняется, было принято из-за нежелания GasTerra способствовать обходу антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Российский лидер отметил, что государства Запада теперь должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

Дания Газпром Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте