Конструктора «Антонова» задержали на Украине за поддержку спецоперации

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Ведущего конструктора авиастроительного предприятия «Антонов» задержали за поддержку спецоперации России. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Уточняется, что при обыске у задержанного конструктора изъяли компьютер и мобильные телефоны, на которых обнаружили «антиукраинский контент». По заверению пресс-службы, задержанный поддерживал проведение Россией специальной военной операции на Украине. Своим мнением на этот счет он делился в интернете.

Теперь ему грозит тюремный срок до пяти лет, передает ТАСС.

В этот же день стало известно, что Верховная рада сняла Людмилу Денисову с поста уполномоченного по правам человека Украины. Денисова занимала свой пост с марта 2018 года. Ее неоднократно обвиняли в распространении фейков.

До этого президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления СБУ в Харьковской области. По словам украинского лидера, Дудин лишился поста из-за того, что не работал на защиту города во время проведения Россией специальной военной операции на Украине. Президент Украины отметил, что Дудин все это время «думал только о себе лично».