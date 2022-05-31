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МЖД поздравит юных пассажиров с Днем защиты детей на Ярославском и Казанском вокзалах

Араз Салехов
Город
МЖД поздравит юных пассажиров с Днем защиты детей на Ярославском и Казанском вокзалах
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Московская железная дорога (МЖД) объявила о проведении праздничных мероприятий для юных пассажиров в честь Дня защиты детей 1 июня этого года. Они пройдут на Ярославском и Казанском вокзалах. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе магистрали.

— На Ярославском и Казанском вокзалах Москвы 1 июня пройдет акция «Подари радость». В ходе мероприятий железнодорожники-волонтеры поздравят юных пассажиров с Днем защиты детей, подарят воздушные шары, тематические сувениры с железнодорожной тематикой, — говорится в сообщении.

При этом днем на Комсомольской площади возле Казанского вокзала пройдет праздничный концерт, где выступят воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова, сообщает сайт МЖД.

С 28 мая начали курсировать поезда на Московской детской железной дороге. На линии две станции — Пионерская и Юность, а также промежуточная платформа Школьная. Стоимость проездного билета в одну сторону составляет 80 рублей для взрослых, 60 рублей — для детей.

«Вечерняя Москва» рассказала о лучших местах летнего отдыха для детей.

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