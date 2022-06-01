Большинство россиян считают ситуацию в стране благоприятной для продажи автомобиля

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Большинство владельцев транспортных средств в России считают, что в настоящее время наступило достаточно благоприятное время для продажи транспортного средства и не лучший момент для его приобретения. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами «Открытие авто».

42 процента опрошенных отечественных водителей сочли сложившуюся ситуацию благоприятной для того, чтобы избавиться от автомобиля. Среди причин называются выгода от реализации по нынешней цене (72 процента), повышение спроса на иномарки (45 процентов) и дефицит ряда брендов (30 процентов) по причине приостановки деятельности большинства автоконцернов на территории РФ, пишет ТАСС.

Каждый пятый автомобилист, напротив, намерен повременить с продажей транспортных средств из-за неблагоприятных условий для сделки. 63 процента из отложивших продажу рассчитывают на дальнейшее подорожание автомобилей и планируют продать их позднее по более высоким ценам.

Одновременно с этим порядка 55 процентов респондентов считают, что сейчас не лучшее время для покупки транспортного средства. Почти все из них назвали основным неблагоприятным фактором рост цен на автомобили.

Накануне автоэксперт, заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков рассказал о том, что некоторые автомобили даже спустя 30 лет могут быть технически исправны, при этом современные автомобили через пять–семь лет использования могут иметь множество проблем.