Матвиенко призвала не торопиться в вопросах отказа от ЕГЭ в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что не стоит торопиться в вопросе отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, назвав в числе плюсов такого тестирования его объективность и создание равных условий для поступления в вузы. Об этом она заявила в среду, 1 июня, после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

Председатель верхней палаты российского парламента призвала обсуждать вопрос отказа от ЕГЭ «содержательно». Она призвала сторонников и противников этой позиции прийти к компромиссу и предлагать свои условия. Матвиенко подчеркнула, что нельзя нарушать доступность образования в России.

— Наверное, надо думать над содержанием, формой, чтобы это не были такие формальные тестирования, но для меня огромный плюс [ЕГЭ] в том, что эта система создает равные условия для наших детей поступать в высшие учебные заведения, — подчеркнула российский политик.

В качестве еще одного достоинства экзамена парламентарий также указала на объективность его оценки. Матвиенко считает, что ЕГЭ исключает субъективные факторы, которые могут быть, если тестирование проводит учитель выпускника, пишет ТАСС.

В минувшую пятницу, 27 мая, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил, что после отказа от Болонской системы образования Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть пошагово ликвидирован.