Новый пакет военной помощи Украине обойдется Вашингтону в 700 млн долларов

Фото: The U.S. Army/Master Sgt. Sean M. Worrell

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, радиолокационные станции, транспортные средства и комплексы Javelin, сообщил на брифинге для журналистов во вторник, 31 мая, высокопоставленный представитель Белого дома.

Как пишет РИА Новости, одиннадцатый по счету пакет военной помощи Киеву будет официально представлен уже в среду, 1 июня. Отмечается, что в состав очередной партии помощи будут кроме того входить запасные части к ранее поставленной Вашингтоном военной технике.

В этом же общении с журналистами представитель американской администрации заявил, что Соединенные Штаты не намерены вынуждать украинские власти идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с российской стороной.

В американской администрации уверены, что Москва не проявила заинтересованность в переговорном процессе с Киевом «в духе доброй воли». Именно поэтому, как считают в Вашингтоне, были приостановлены не по вине украинской стороны.