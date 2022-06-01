Байден обозначил цель США в украинском кризисе

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Вашингтон хочет видеть Украину «процветающей и демократической», об этом во вторник, 31 мая, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в материале, посвященном ситуации в восточноевропейском государстве для газеты The New York Times.

Согласно его утверждению цель США «проста»: Вашингтон хочет видеть Украину «независимой, демократической, процветающей и суверенной», пишет РИА Новости.

В этой же статье Байден подчеркнул, что Штаты не стремятся к войне между Россией и НАТО. По словам американского лидера, пока США или их союзники «не будут атакованы», они не будут напрямую участвовать в конфликте и отправлять свои вооруженные силы на восток Европы.

Во вторник, 31 мая, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери украинских сил составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными.

Глава восточноевропейского государства назвал ситуацию на востоке страны «очень тяжелой». Также Зеленский подчеркнул, что Киев не намерен уступать свои территории, однако связанные с ними сложности могут обсуждаться