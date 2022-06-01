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Народный календарь. Почему нельзя оставлять ребенка с чужими людьми 2 июня

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Почему нельзя оставлять ребенка с чужими людьми 2 июня
Фото: Pixabay

В народном календаре дата получила названия Фалалея Огуречника, Фалалея Грядочника, Фалалеева дня, Фали.

В день Фалалея Огуречника считалось плохим знаком оставить своих детей с чужими людьми, ведь детвора в это время чрезвычайно уязвима. Даже если в этот день у вас возникли какие-то важные дела, постарайтесь взять малыша с собой. Откажитесь от затеи оставить его соседке или другим людям из ближнего окружения. Более того, матери старались читать заговоры и ритуалы, которые должны были избавить кроху от сглаза, зависти, порчи и других приобретенных неприятностей.

Если 2 июня переходила путь рыжая кошка, следовало отказаться от избранного маршрута. День Фалалея Огуречника считался предвестником материальных сложностей. Раньше стоило быть более внимательным к расходам бюджета. Появлялась большая вероятность покупки ненужных вещей, потери кошелька или даже воровства.

Приметы погоды

Много шишек на елях — к хорошему урожаю огурцов.

Лягушки активно квакают в этот день — будет много огурцов.

Пчелы сердито жалят — к дождю.

Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя оставлять ребенка с чужими людьми 2 июня

Именины отмечают: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

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