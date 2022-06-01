В народном календаре дата получила названия Фалалея Огуречника, Фалалея Грядочника, Фалалеева дня, Фали.
В день Фалалея Огуречника считалось плохим знаком оставить своих детей с чужими людьми, ведь детвора в это время чрезвычайно уязвима. Даже если в этот день у вас возникли какие-то важные дела, постарайтесь взять малыша с собой. Откажитесь от затеи оставить его соседке или другим людям из ближнего окружения. Более того, матери старались читать заговоры и ритуалы, которые должны были избавить кроху от сглаза, зависти, порчи и других приобретенных неприятностей.
Если 2 июня переходила путь рыжая кошка, следовало отказаться от избранного маршрута. День Фалалея Огуречника считался предвестником материальных сложностей. Раньше стоило быть более внимательным к расходам бюджета. Появлялась большая вероятность покупки ненужных вещей, потери кошелька или даже воровства.
Приметы погоды
Много шишек на елях — к хорошему урожаю огурцов.
Лягушки активно квакают в этот день — будет много огурцов.
Пчелы сердито жалят — к дождю.
Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Почему нельзя оставлять ребенка с чужими людьми 2 июня
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