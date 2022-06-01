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Устроивший стрельбу в центре Москвы водитель Cadillac предстанет перед судом

Анастасия Колоскова
Происшествия
Устроивший стрельбу в центре Москвы водитель Cadillac предстанет перед судом
Фото: Пресс-служба Таганского суда
Россия, Москва, Большая Грузинская улица Карта всех событий

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, устроившего в декабре прошлого года стрельбу на Большой Грузинской улице в Москве. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— 40-летнему мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с примирением оружия») и пунктов «а, в» части 2 статьи 115 УК РФ («Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с примирением оружия»), — уточнила представитель надзорного ведомства.

Уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Инцидент произошел рядом с домом 76 на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, достал травмат и выстрелил в своего оппонента. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Позже по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обвиняемого заключили под стражу.

Всю имеющуюся информацию о данном происшествии можно прочитать в специальном материале «ВМ».

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