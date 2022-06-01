«Танки и пупсы»: эксперт перечислила самые популярные детские игрушки

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Учредитель розничной сети игрушек Алиса Лобанова рассказала о самых популярных товарах у девочек и мальчиков.

— Как ни странно, солдатики, танки и пупсы — это всегда номер один, — отметила она в комментарии ИА «НСН».

Кроме того, по словам эксперта, настольные игры сейчас стали модной тенденцией. Это положительное явление, так как в такие игры можно играть всей семьей или вместе с друзьями.

Алиса Лобанова отметила, что в категории кукол ассортимент достаточно большой и каждая мама выбирает своей девочке ту, которая отвечает ее представлению о цене, семейным взглядам. Мальчики до 7–8 лет чаще всего просят купить им солдатиков или машинки.

Эксперт добавила, что в 9–11 лет дети все реже выбирают новые игрушки, отдавая предпочтение гаджетам.

Мультфильмы — это простой и красивый способ познакомить ребенка с законами и правилами жизни. Однако очень важно, чтобы перед просмотром родители проверяли их сюжет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог, детский нейропсихолог, семейный психолог Кира Макарова.