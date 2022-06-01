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Эксперт поддержали идею перехода на безналичный расчет в подмосковном транспорте

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт поддержали идею перехода на безналичный расчет в подмосковном транспорте
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Переход на безналичную оплату проезда в общественном транспорте позволит избежать ситуаций, когда одной рукой водитель пересчитывает деньги, а другой — ведет автобус. Такое мнение высказали эксперты, комментируя инициативу о введении безналичного расчета в общественном транспорте Подмосковья.

— Вы помните эти картинки, когда таксист одной рукой считает, а другой — что-то там ведет. Вот, наверное, это направлено ровно на то, чтобы такой ситуации избежать, — отметил в комментарии РИАМО генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

Поддержал инициативу и председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов Владимир Соколов. По его словам, бесконтактная оплата снизит риски распространения инфекционных заболеваний. Зачастую инфекция передается именно через наличные деньги.

В Мособлдуме планируют запретить оплачивать проезд в общественном транспорте наличными, по новым правилам платить можно будет только по безналичному расчету — картой. Соответствующий закон рассмотрят 2 июня, передает «Царьград».

Ежедневно общественным транспортом в Подмосковье пользуются около двух миллионов человек. Пассажирам напомнили о правилах поведения в общественном месте.

Транспорт оплата услуг безналичные платежи
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