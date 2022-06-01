«Преображение всех сфер»: нумеролог назвал самые удачные числа июня

Фото: Pixabay

Нумеролог Андрей Ткаленко рассказал о том, какие изменения начнутся с июня 2022 года, а также назвал самые удачные числа первого месяца лета.

Он отметил, что текущий год и июнь идут под цифрой 6, что усиливает значение знака — человечность, позитивное общение и работу на благо общества.

— В этот период на Земле будет происходить преображение всех сфер. Сейчас люди «просыпаются» и хотят сделать шаг навстречу переменам, и самые удачные даты – 5, 14 и 23 июня. В эти дни я рекомендую мысленно себе позволить выйти в новое пространство, представить себе эти перемены, — пожелал эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Основной посыл месяца — определение будущего и очищение своего пространства от скверных мыслей, от людей и деятельности, которая не нравится. Нужно произвести переоценку ценностей, посмотреть на то, как происходит общение с окружающими со стороны и наладить взаимоотношения с детьми.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева рассказала о гороскопе личности президента США Джо Байдена. Она отметила, что политик выполняет «программу зла», обладает большим обаянием и умеет влиять на людей.