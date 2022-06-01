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Почти 70 тысяч водителей пренебрегли своей безопасностью, используя телефон во время езды

Елена Самойлова
Происшествия
Почти 70 тысяч водителей пренебрегли своей безопасностью, используя телефон во время езды
Фото: shutterstock

Среди многочисленных факторов, отвлекающих внимание водителя от дороги, первое место занимает мобильный телефон. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, с начала года выявлено 68 236 случаев использования мобильного телефона за рулем автомобиля. При этом 67 995 таких водителей были пойманы комплексами фото- и видеофиксации.

В пресс-службе ГИБДД напомнили: если отвлечься даже на одну секунду во время движения на скорости 60 километров в час — это 16 метров езды «вслепую».

Накануне, 31 мая, ДТП произошло на Дмитровском шоссе. Автомобилист ехал в крайнем правом ряду, потерял контроль и вылетел на тротуар, где сбил пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась.

Прокуратура заявила, что контролирует ход проверки и принятие процессуального решения по факту произошедшего ДТП. Также надзорное ведомство опубликовало видео аварии.

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