Льготную ипотеку распространили на самостоятельное строительство домов в России

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В России запустят пилотную льготную ипотечную программу для самостоятельного возведения частных жилых зданий, которые можно будет строить без оформления договора подряда с застройщиками. Соответствующее постановление в среду, 1 июня, подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, льготная ставка по таким кредитам составит менее девяти процентов годовых.

Уточняется, что максимальный размер займа по субсидируемой ставке в столице, Петербурге и прилегающих к городам областях составит 12 миллионов рублей.

В текущем году в рамках программы выдадут порядка восьми тысяч соответствующих кредитов, передает РИА Новости.

До этого президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала «Вечерней Москве», что появление в России беспроцентной ипотеки невозможно, так как это потребует огромных расходов, не заложенных в бюджет. При этом существуют различные варианты серьезно сэкономить на ипотеке. Однако самое главное, в чем сейчас нуждается рынок жилья, — стабилизация экономической и политической ситуации.