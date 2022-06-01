В России выявили 4151 случай коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 1 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 83 гражданина, еще 2281 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 5628 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

«Ковидная амнистия» в российской столице вступает в силу со среды, 1 июня. С жителей города и бизнесменов больше не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы, им также будет выплачена компенсация за ранее уплаченные деньги, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. С начала лета органы столичной исполнительной власти прекращают работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ограничений, связанных с COVID-19.

До этого глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в стране не стоит ожидать появления новой мощной волны коронавируса. Однако она отметила, что вирус мутирует и может вернуться.