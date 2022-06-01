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Садовод назвал эффективное средство в борьбе с муравьями

Анна Михалюк
Общество
Садовод назвал эффективное средство в борьбе с муравьями
Фото: pixabay.com

Садовод, владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Кастрицкий рассказал о том, какие средства в борьбе с муравьями на дачных участках являются самыми эффективными.

Он отметил, что на больших площадях применять химические средства неэкономно, поэтому он выбирает более дешевый, но не менее эффективный способ.

— Я выращиваю красный перец, сушу его, а затем измельчаю в кофемолке до состояния порошка. Но нужно быть аккуратным, чтобы пыль от перца не попала в дыхательные пути. Такой пудрой нужно посыпать муравейники и между грядок, — рассказал эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Кроме этого, можно приготовить настойку из перца, которой обрабатывают растения или поливают муравейники. Для отвара нужно развести 50 граммов перца в двух литрах воды. Тридцать минут нужно кипятить смесь и дать настояться ей в течение суток. После этого настойку можно развести в воде в пропорции 1 литр на 10 литров воды. На вкус плодов такая обработка не повлияет, но во время работ нужно применять средства защиты и не выпускать детей и животных на участок.

Есть и второй способ борьбы с насекомыми. Для этого нужно высаживать фенхель, который отпугивает вредителей, или готовить из него отвар: 200 граммов сухих зонтиков фенхеля развести в литре воды. Таким отваром можно опрыскивать растения. Также эффективным будет эфирное масло фенхеля: на 10 литров воды потребуется 40 капель масла. Муравьи не переносят этот запах и уходят с дачного участка.

Агроном объяснила, чем обрабатывать лук от вредителей. Эффективные народные способы — опудривание золой или полив растений раствором полыни.

садоводство Дача Растения
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