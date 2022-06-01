«Цифровой ликбез» научит детей и родителей безопасному поведению в интернете

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АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России организовала новый проект «Цифровой ликбез», который в доступной форме расскажет детям о безопасном поведении в интернете и объяснит, как не попасться на удочку мошенников.

Новый проект включает серию мультипликационных роликов, которые на простых примерах из современной жизни объяснят подрастающему поколению основы цифровой грамотности и кибербезопасности. Контент предусмотрен для возрастной аудитории старше шести лет.

— В современном мире гаджеты сопровождают нас везде. По данным исследований, 93 процента детей также активно используют мобильные устройства. Взрослым, а тем более детям сложно распознать откровенно мошеннические действия в Сети, избежать небезопасных сайтов, — отметил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, «Цифровой ликбез» призван повысить общий уровень информационной безопасности детей, а также научить их правилам поведения в интернете.

Заместитель министра просвещения Татьяна Васильева добавила, что проект поможет детям освоить принципы безопасного общения в социальных сетях, узнать, каких ссылок нужно опасаться и где искать точную и проверенную информацию. Она выразила уверенность, что материалы будут полезны в том числе и для родителей, и для старшего поколения.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир привел статистику, согласно которой более половины взрослых сталкивались с телефонными мошенниками, 30 процентов школьников знают о кибербуллинге или даже сталкивались с ним, а 10 процентов ребят признавались, что получали в Сети сообщения от незнакомцев.

— Мы очень надеемся, что наши обучающие мультфильмы помогут ребятам и взрослым не стать жертвой мошенников, ведь они в доступной форме учат безопасным моделям поведения в социальных сетях и показывают, как проводить время в интернете эффективно и с пользой, — констатирует он.

Видеоконтент может быть востребован педагогами на уроках информатики, ОБЖ, при проведении классных часов и родительских собраний, отмечается на сайте проекта.