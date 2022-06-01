Путин: Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет становиться сильнее и укреплять свой суверенитет в условиях стремительно меняющегося мира. Об этом российский лидер заявил в среду, 1 июня, в своем видеообращении по случаю Дня защиты детей.

— Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет, — цитирует главу государства ТАСС.

До этого Владимир Путин заявил, что РФ обеспечила себе суверенитет. Об этом он рассказал на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видео-конференц-связи.

Кроме того, Путин заявил, что снятие антироссийских санкций повлияет на продовольственный рынок, поскольку страна сможет помочь в его преодолении за счет экспорта зерна и удобрений. Уточняется, что ситуация стала только хуже, когда страны Запада ввели против России множество санкций. Однако если они будут сняты, Москва готова внести свой вклад в разрешение продовольственного кризиса.