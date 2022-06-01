Песков: Мир стоит на пороге продовольственного кризиса

Фото: Администрация президента РФ

Мировое сообществе находится на пороге продовольственного кризиса в связи с действиями Киева, на данном этапе ключевой повесткой дня является ситуация с зерном в регионе. Об этом в среду, 1 июня, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением абсолютно незаконных ограничений в адрес одного из основных мировых поставщиков, то бишь нас, и связанного с действием украинских властей, которые заминировали подходы к черноморским портам. Соответственно, не отгружают оттуда пшеницу, при том что РФ никак этому не препятствует, — отметил он.

При этом представитель Кремля добавил, что российская сторона готова содействовать проводке судов, загруженных зерном, до международных вод, сообщает РИА Новости.

Также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мины, установленные Киевом, препятствуют выводу судов с зерном из украинских портов. По словам главы МИД, между Москвой и Киевом в этом контексте есть серьезные неразрешенные проблемы: Украина не желает допускать заход российских сухогрузов в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие.

Напомним, что почти три тысячи тонн металла вывезут из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Так, 30 мая началась отправка судна в российский порт.