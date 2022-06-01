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Путин уволил пять генералов МВД

Лейла Алиева
Общество
Путин уволил пять генералов МВД
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции в понедельник, 1 июня.

Занимаемые должности освободили: начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майор Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин, начальник оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко, заместитель начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин и первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиль Мусин.

По данным РБК, пост начальника управления МВД по Ярославской области занял полковник полиции Алексей Школкин, который до это времени был руководителем УМВД России по Одинцовскому району Подмосковья. При этом, отставку высокопоставленных полицейских объяснили кадровой ротацией в министерстве.

30 мая Валентин Юмашев покинул пост советника президента России на общественных началах по собственной инициативе. Отмечается, что Юмашев в 1996 году входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина, переизбиравшегося на второй президентский срок.

25 мая Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС России. Отмечается, что Гурович занимал должность с 2018 года. В этот же день президент назначил Александра Куренкова главой МЧС.

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